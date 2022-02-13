«Друзі» рекомендують: 7 крутих ідей для побачення на День святого Валентина

Всі ідеї для побачення на День святого Валентина здаються банальними? Ми разом із «Друзями» допоможемо тобі придумати щось особливе!

Протягом 10 сезонів ми стежили, як вони сміються, плачуть, літрами п’ють каву, долають життєві труднощі та, звичайно ж, будують романтичні стосунки. У цієї шістки ми підгледіли 7 крутих ідей на День усіх закоханих, які можна (та навіть потрібно!) втілити в життя. Обирай!

Влаштувати побачення на День святого Валентина вдома!

Замовили їжу з ресторану, притлумили світло, запалили свічки – і романтика готова! Але простим усе здається лише на перший погляд. Можна зіштовхнутися з таким підводним камінням, якого ніяк не очікував. Яскравий тому приклад – наш улюблений палеонтолог Рос. Його побачення з дівчиною повинно було відбутися у неї вдома. Рос дуже хотів справити на красуню гарне враження. Він був так на цьому зациклений, що зважився відбілити зуби! Але щось пішло не так. Рос переборщив з відбілюючим засобом, через що його зуби почали сяяти.

Скасовувати зустріч було пізно. Хлопець намагався підібрати одяг, який би відволікав увагу від його обличчя, намагався за допомогою тонального крему сестри висвітлити шкіру, але все марно. В результаті, все побачення Рос, як міг, прикривав зуби: мало говорив, багато слухав. Незважаючи на все, провалу хлопцеві уникнути не вдалося. Не будь як Рос, не переживай так.

Провести вечір 14 лютого, плескаючись у ванній з другою половинкою.

Розкішну ідею для побачення подали наші закохані голуб’ята Чендлер і Моніка: піна, свічки, легка музика, шампанське та ви вдвох. Ммм … Тільки уяви, як це романтично!

Зробити пропозицію, якщо ви готові до цього

Спільна ванна – не єдина ідея для побачення, яку можна запозичити у Чендлера і Моніки. Переглянувши шостий сезон, у нас виникло питання: а чому б не зробити коханій людині пропозицію руки і серця в День святого Валентина ?! Це точно запам’ятається!

Влаштуй подвійне побачення

Боїшся ляпнути щось зайве та все зіпсувати? Тоді запроси свою половинку на подвійне побачення. Якщо поруч буде друг, ти відчуєш себе набагато впевненіше, зможеш розслабитися та показати себе справжнього.

Цей варіант також чудово підійде для тих, кому немає з ким провести День святого Валентина. Підшукай пару для свого друга та попросити його про те саме. Так ви зможете завести нові знайомства, а можливо, знайти кохання! Але будьте уважні, обираючи партнера для друга, щоб уникнути такого ж конфузу, як у випадку з Джоуї і Чендлером. Коли подружка Джоуї привела свою подругу … Дженіс. Так, ту саму Дженіс із жахливим сміхом.

Влаштувати романтику на День святого Валентина просто на роботі!

Хто-хто, а Рос Ґеллер знається на цьому. Коли Рос і Рейчел збиралися на своє перше офіційне побачення, хлопця затримали на роботі. Звільнившись, він зрозумів, що всі ресторани вже закриті. Але наш мачо знайшов вихід. Рос простелив на підлозі ковдру, приніс сік у пакетиках і створив на стелі зоряне небо за допомогою проектора. Рейчел залишилася у цілковитому захваті від винахідливості та романтичності коханого.

На День усіх закоханих можна запросити другу половинку в ресторан.

Деяким ця ідея здасться банальною. Ну то й що? Адже відчуття свята від цього не зникне! До того ж, важливіше не те, де ти проводиш час, а З КИМ ти його проводиш.

І наостанок. Якщо ти ніяк не наважишся повернути другу половинку, з якою ви розлучилися через дурість, 14 лютого – саме час для сміливих вчинків! Бери приклад з Майка, чоловіка нашої улюбленої дивачки Фібі. Для тих, хто не в курсі: наприкінці дев’ятого сезону ці двоє, здавалося, розлучилися назавжди. Фібі мріяла вийти заміж за Майка, а той категорично не хотів одружуватися. Хлопець боявся шлюбу, як вогню, адже в його минулому вже був сумний досвід.

Після розриву з Майком в життя Фібі повернувся сором’язливий та шалено закоханий у неї вчений Девід. Нашій дивачці було добре з ним, але вона ніяк не могла забути Майка. Коли друзі вирушили на Барбадос, щоб підтримати Росса на науковій конференції, Девід вирішив зробити Фібі пропозицію.

Про плани вченого дізналася Моніка. Вона боялася, що подруга зробить помилку, адже її почуття до колишнього хлопця ще не охололи. Мон зателефонувала Майку та розповіла про все. Дізнавшись, що може втратити кохану назавжди, Майк примчав на Барбадос. Він зізнався Фібі в почуттях і попросив повернутися до нього. Ось так, завдяки сміливості та рішучості, Майк возз’єднався з любов’ю всього свого життя.

У тебе теж є шанс. Удачі!

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