«Це було справжнім випробуванням»: фіналістка лонг-листу Нацвідбору Євробачення 2022 SOWA — відверто про конкурс. Ексклюзив!

Співачка та автор пісень SOWA стала фіналісткою лонг-листу Нацвідбору Євробачення-2022. Її синг «Free Love» залишив позаду більше трьох сотень треків. Це формат якісної європейської музики із сміливим месседжем про вільні стосунки.

– Нацвідбір Євробачення було справжнім випробуванням, – розповіла SOWA ексклюзивно Новому каналу. – Ми зробили пісню за сім днів. Це, здається, поза реальністю. Але ми зібрали всі свої сили й змогли це. Пісня, яку ми обрали, Free Love – на актуальну тему! На мою думку, на Євробаченні Україну мають представляти артисти, які несуть певний меседж, послання до суспільства. Меседж моєї пісні Free love – про вільне кохання. Він полягає в тому, що важливо відчувати себе вільним та зробити вибір, який важливий лише тобі, а не думці суспільства. Ми часто маємо багато настанов, а варто подумати про свої справжні почуття, і пам’ятати, що ми в одному екземплярі. Життя у нас одне, його потрібно проживати і відчувати так, як хочеш саме ти.

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Виконавиця не так давно розпочала свою творчу кар’єру, та на її рахунку вже відомі композиції та відеороботи. Її треки ротуються на топових радіостанціях країни, кліпи займають вищі позиції у чартах музичних телеканалів, а інтерв’ю із нею з’являються на сторінках глянцевих та друкованих видань. За останній час виконавиця вже встигла випустити дуетну пісню зі співаком MELOVIN «Таємний знак», завершити роботу над дебютним альбомом та приготувати перший сольний концерт.

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До речі, почути наживо пісню Free Love можна буде вже на першому сольному концерті артистки, що відбудеться 24 березня у одному із найкращих столичних клубів Caribbean Club.

SOWA — Free Love: слухати онлайн пісню фіналістки лонг-листу Нацвідбору Євробачення 2022

Досьє:

Справжнє ім‘я артистки Діана Горбяк, проте співачка вирішила взяти псевдонім Sowa. За словами артистки, саме такий псевдонім є для неї чимось особливим і дуже символічним:

– Я напевно, жодної хвилини не вагалась над своїм творчим псевдонімом Sovа, – каже співачка. – Адже в дитинстві мене саме так називали батьки, тай і я теж себе асоціюю з цим птахом. Цей символ з однієї сторони, як знак мудрості, усвідомлення так і з іншої як чогось незвичайного, того, що веде крізь темряву. Це і вміння знаходити інстинктивно шлях в темряві, не боятись її. Так і ми можемо довіряючи своїй інтуїції знаходити вихід з сутінків сумнівів та страху. Скажу більше — дозволити собі бачити істинну. І ще одним підтвердженням того, що я на правильному шляху був сон через який зрозуміла, що мій вибір вірний.