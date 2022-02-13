5 фільмів про кіберспорт, які зацікавлять не лише геймерів

7 вересня 2020 року кіберспорт було визнано в Україні офіційним видом спорту. У ньому так само, як і в традиційних видах спорту, безліч історій падінь та перемог, які надихають режисерів на екранізації. І неважливо – цікавишся ти кіберспортом чи ні, ці стрічки захоплять тебе з перших хвилин.

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Разом із експертами з WePlay Holding ми зробили добірку фільмів на будь-який смак, які розкажуть про те, що відбувається за лаштунками кіберспорту, в кращих традиціях кожного жанру.

«Гамер»

«Гамер» – повнометражна драма, знята в 2012 році українським режисером Олегом Сенцовим. У центрі сюжету сімферопольський хлопець на прізвисько Кос, він – геймер. Олексій, таке справжнє ім’я головного героя, не ходить на навчання, конфліктує з мамою та багато тренується, бо хоче досягти успіху в кіберспорті. Він звичайний підліток, який має проблеми з соціалізацією, та більш за все прагне знайти гармонію між своїм реальним та віртуальним життям.

Прем’єра фільму відбулася в 2011 році на Київському кінофестивалі «Молодість», а в 2012 році на Одеському кінофестивалі фільм здобув перемогу в двох номінаціях.



«Нуби»

«Нуби» – комедія, що вийшла в 2012 році. Це історія про чотирьох друзів, які відправляються в Лос-Анджелес на кіберспортивний чемпіонат Cyberbowl. Вони не дуже хороші гравці, проте мріють здобути перемогу в турнірі та стати відомими в усьому світі. У кожного своя історія та шлях у кіберспорт: комусь просто подобається грати, а хтось тікає від проблем у сім’ї. Головні герої різні, проте дуже цілеспрямовані. Але чи вистачить цього, аби здолати перешкоди та завоювати чемпіонський титул?



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«Летсплей», або Let’s Play

«Летсплей», або Let’s Play – документальний фільм про команду AG, що вийшов у 2019 році. У стрічці розповідається історія студентів із СНД, які познайомилися в онлайн-шутері Warface та виграли чимало різних чемпіонатів. Разом вони змінюють ставлення суспільства до професії кіберспортсмена та кіберспорту загалом.

«Аватар Короля»

«Аватар Короля» – аніме, зняте за мотивами однойменного китайського веброману Худі Ланя ти випущене в 2016 році. Це історія про Є Сю, професійного гравця в онлайн-гру «Слава», якого через низку причин вигнали з гільдії. Він був змушений віддати свій акаунт новому капітану та піти працювати менеджером в інтернет-кафе. Проте коли «Слава» запустила десятий сервер, Є Сю створив з нуля нового персонажа та повернувся в гру. Чи вдасться головному герою впоратися з труднощами та довести, що він найкращий гравець?

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«Фраг»

«Фраг» – документальний фільм 2008 року, який пояснює феномен кіберспорту та розповідає його історію. Тут ідеться про появу різноманітних ліг та формування призових фондів, а ще розповідається історія легендарних кіберспортсменів, як-от Джонатан «Fatal1ty» Вендел, та культових особистостей індустрії – Рода «Slasher» Бреслау та Майкла «Carmac» Блічарза.

Обираючи фільм на вечір, зверни увагу на стрічки про кіберспорт. Тут знайшлося місце комедіям, аніме, документальним фільмам, які гарантовано подарують приємні враження від перегляду.