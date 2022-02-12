Де дивитися відбір на Євробачення 2022 Україна та як голосувати

Сьогодні, 12 лютого 2022 року, відбудеться довгоочікуваний Нацвідбір на Євробачення 2022 Україна! Де дивитись концерт, о котрій та як відбуватиметься вибір переможця?

Нацвідбір на Євробачення 2022: Букмекери назвали переможця

Де дивитись Нацвідбір на Євробачення 2022 в Україні? Телебачення

Є багато варіантів, але якщо ти бажаєш побачити відбір на Євробачення по телевізору, цього року його трансляцію здійснює телеканал «Суспільне». Вмикай блакитний екран рівно о 18:30 і знаходь довгоочікуваний концерт за допомогою пульта.

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Де дивитись відбір на Євробачення 2022 Україна онлайн?

Звісно ж, у нас на сайті! Тисни на посилання — і ти побачиш Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн! Не забувай, рівно о 18:30 все починається.

Трансляцію концерту можна буде подивитися на всіх каналах «Суспільного», у YouTube та в Instagram. Відбір на Євробачення 2022 Україна цього року транслюватимуть навіть по радіо. Вмикай «Промінь» — і ти дізнаєшся все про Нацвідбір власними вухами!

Також ти можеш заздалегідь послухати пісні всіх учасників Нацвідбору! Щоб знати, за кого проголосувати під час прямого ефіру.

Як проходитиме голосування на відборі на Євробачення 2022 в Україні?

Хто переможе та поїде в Турин, залежатиме на 50% від суддів та на 50% від глядачів. Під час прямого ефіру буде оголошено старт голосування та розкажуть абсолютно всі правила про те, як можна віддати голос за свого фаворита. Тож дивись нашу онлайн-трансляцію та вибирай, хто поїде представляти Україну на Євробачення 2022 до Італії, за допомогою свого мобільного та смс-голосування. Нехай переможе гідний!

Фото: @suspilne.eurovision

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