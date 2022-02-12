Євробачення 2022: виступ усіх учасників Нацвідбору в Україні дивитись онлайн

Відбір на Євробачення 2022 вже в розпалі! Дивитись онлайн виступ усіх учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна можна на сайті Нового каналу

12 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2022 року в Турині (Італія). Перемогу в національному відборі, який проходить просто зараз, букмекери раніше пророкували Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків».

Якщо в тебе немає можливості стежити за трансляцією прямого ефіру, пропонуємо дивитися онлайн виступ усіх учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 від України на сайті Нового каналу.

Відбір на Євробачення 2022 Україна: дивитись онлайн прямий ефір від 12.02.2022

Виступи всіх учасників Нацвідбору в Україні (оновлюється)

Відбір на Євробачення 2022 Україна: Our Atlantic – Моя любов

Відбір на Євробачення 2022 Україна: Michael Soul – Demons

Michael Soul — Demons: учасник Нацвідбору на Евробачення 2022 Україна

Відбір на Євробачення 2022 Україна: Barleben — Hear My Words

Відбір на Євробачення 2022 Україна: Kalush Orchestra – Стефанія

Kalush Orchestra – Stefania: учасник Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

Відбір на Євробачення 2022 Україна: ROXOLANA – GIRLZZZZ

Відбір на Євробачення 2022 Україна: Cloudless — All be alright out now

Гурт CLOUDLESS: 10 фактів о фіналистах Нацвідбору на Євробачення 2022

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Відбір на Євробачення 2022 Україна: Alina Pash – Тіні забутих предків

Alina Pash – «Тіні Забутих Предків»: учасниця Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

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Відбір на Євробачення 2022 Україна: WELLBOY – Nozzy Bossy

Wellboy – Nozzy Bossy: учасник Нацвідбору на Евробачення 2022 Україна

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Фото: @suspilne.eurovision

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