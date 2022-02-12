Євробачення 2022: виступ усіх учасників Нацвідбору в Україні дивитись онлайн

Відбір на Євробачення 2022 вже в розпалі! Дивитись онлайн виступ усіх учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна можна на сайті Нового каналу
12 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2022 року в Турині (Італія). Перемогу в національному відборі, який проходить просто зараз, букмекери раніше пророкували Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків».
Якщо в тебе немає можливості стежити за трансляцією прямого ефіру, пропонуємо дивитися онлайн виступ усіх учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 від України на сайті Нового каналу.
Відбір на Євробачення 2022 Україна: дивитись онлайн прямий ефір від 12.02.2022
Виступи всіх учасників Нацвідбору в Україні (оновлюється)
Michael Soul — Demons: учасник Нацвідбору на Евробачення 2022 Україна
Kalush Orchestra – Stefania: учасник Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна
Гурт CLOUDLESS: 10 фактів о фіналистах Нацвідбору на Євробачення 2022
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Alina Pash – «Тіні Забутих Предків»: учасниця Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна
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Wellboy – Nozzy Bossy: учасник Нацвідбору на Евробачення 2022 Україна
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Фото: @suspilne.eurovision
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