З Зендеї зробили воскову фігуру: де на неї подивитися (ФОТО)

Відомий Музей воскових фігур мадам Тюссо оголосив, що 25-річна американська акторка Зендея Коулман отримає воскову фігуру на Бейкер-стріт.

Про це пише видання Billboard. Виявилось, що заміри для фігури з акторки взяли ще 2015 року. Статуя молодої зірки одягнута в неоново-рожевий штанний костюм та сорочку. До слова, в такому костюмі Зендею вже бачили на червоній доріжці.

Волосся воскової Зендеї зібране в охайну зачіску, а на обличчі: макіяж у стилі смокі-айс та фірмова усмішка. Як аксесуари до образу додали мінімалістичні сережки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madame Tussauds London (@madametussauds)

Прихильники акторки та просто відвідувачі відомого лондонського музею зможуть побачити вживу воскову фігуру Зендеї вже з п’ятниці, 11 лютого. Тепер у відомому на весь світ Музеї воскових фігур 25-річна акторка «стоятиме» біля королеви Єлизавети, Фредді Мерк’юрі, Бенедикта Камбербетча, Брітні Спірс та інших впливових людей. Тож гайда всі в Лондон?

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Але варто відзначити, що підписники музею досить негативно відреагували на фігуру акторки. Багато хто відмітив, що вона більше схоже на Кайлі Дженнер, ніж на Зендею.

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Фото Getty Images

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