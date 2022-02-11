Світ Юрського періоду 3: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Universal представила офіційний трейлер фільму «Світ Юрського періоду 3: Домініон».

«Світ Юрського періоду 3: Домініон» – дивитися трейлер онлайн:

Культова франшиза повертається! Нова глава з життя динозаврів у XXI столітті. Давні ящери і сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі. Проте, дається обом це зовсім не просто. Що ж вийде з такої спроби налагодити контакт?

У фільмі знялися Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, Лора Дерн та інші.

Прем’єра фантастичного трилеру «Світ Юрського періоду 3: Домініон» запланована на 9 червня 2022 року.

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