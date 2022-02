Усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022 можна послухати просто зараз на сайті Нового каналу! Один із цих треків прозвучить на міжнародній арені, тому мерщій вмикай їх і вибирай фаворитів

Меломани з усього світу вже готуються до головного музичного свята року — конкурсу Євробачення 2022! Міжнародні пісенні змагання відбудуться в Турині, столиці регіону П’ємонт на півдні Італії. Перший та другий півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а грандіозний фінал – на 14 травня.

Україна активно готується до участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022. Вже у суботу, 12 лютого, пройде фінал Нацвідбору на Євробачення 2022, у якому визначать представника на пісенний конкурс від України.До речі, цього року Україна змінила формат вибору свого представника на Євробачення. Тому слідкувати за новинами варто дуже уважно!

Євробачення-2022: коли відбудеться нацвідбір та імена учасників конкурсу

«Євробачення-2022»: де і коли дивитись фінал нацвідбору на конкурс

Євробачення 2022: усі пісні учасників Нацвідбору в Україні

Нацвідбір на Євробачення 2022: ROXOLANA – GIRLZZZZ

На створення треку GIRLZZZZ учасницю Нацвідбору на Євробачення 2022, співачку Роксолану надихнула українська народна пісня «Летіла зозуля». Що з цього вийшло, слухай просто зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: гурт Cloudless — All be alright out now

Український гурт Cloudless бере участь у Нацвідборі на Євробачення вже вдруге. Слухай пісню All be alright out now, з якою колектив спробує свої сили цього року:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Our Atlantic — Моя любов

Український гурт Our Atlantic поєднав у своїй конкурсній пісні “Моя любов” кілька стилів — поп, диско, соул та «вусатий фанк» 70-х. Своїм треком музиканти намагаються привернути увагу до актуальної теми аб’юзу. Що з цього вийшло, слухайте просто зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Kalush Orchestra — Стефанія (уривок)

Поки ще офіційного релізу треку для Нацвідбору на Євробачення 2022 не було, але Kalush Orchestra потішили своїх фанатів хоча б уривком свого творіння. Слухайте та чекайте на повний трек “Стефанія” 11 лютого:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Barleben — Hear My Words (demo-version)

У свою пісню Hear My Words артист Barleben вклав дуже важливий сенс. він співає про те, що навіть у найтяжчі часи потрібно пам’ятати про любов, адже вона може змінити все та спонукати до дій. Слухайте вже зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Michael Soul — Demons

У 2019 році Michael Soul став фіналісом національного відбору на Євробачення 2019 у Білорусі, а тепер він спробує свої сили в українському Нацвідборі з піснею Demons. Пропонуємо послухати:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Alina Pash — Тіні забутих предків

Alina Pash побореться за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Shadows Of Forgotten Ancestors («Тіні забутих предків»), яка записана двома мовами — українською та англійською. Головний посил пісні передає один із його рядків: «Пам’ятайте своїх предків, але пишіть власну історію».

Нацвідбір на Євробачення 2022: WELLBOY – Nozzy Bossy

Молодий співак Wellboy спробує свої сили на Нацвідборі на Євробачення з піснею Nozzy Bossy. Як розповів артист, цей трек про силу землі, про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті.

«Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей», — поділився Wellboy.

Фото: @eurovision.ua

