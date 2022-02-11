Єлизаветі II подарували песика

Монархиня змінила рішення більше не заводити чотирилапих друзів

У британській королівській родині поповнення! Королеві Єлизаветі ІІ подарували песика, але не коргі. Про це пише видання Mirror.

До платинового ювілею правительки Великої Британії їй вирішили презентувати нового чотирилапого друга – 4-річного песика-чемпіона породи кокер-спаніель на ім’я Вулфертон Драма. Єлизавета ІІ, яка після смерті свого останнього коргі у 2020 році вирішила більше не заводити нових, з радістю прийняла такий подарунок. Королева дала песику нову кличку – Ліссі (зменшувальна версія від Єлизавета). Таке ім’я улюбленця говорить про те, що монархиня неабияк зраділа поповненню у королівській родині.

Нагадаємо, що до цього королева Єлизавета ІІ довгі роки мала лише песиків породи коргі. Першого улюбленця монархині подарував її батько король Георг VI на 18-річчя. За період свого правління Єлизаветі ІІ мала понад 30 песиків коргі.

Фото: Getty Images

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