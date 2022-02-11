Ексклюзив! Співачка SHADU розкрила ефективні секрети про схуднення та догляд за собою

Напередодні весни більшість жінок переймаються доглядом за собою у посиленому режимі. Співачка Shadu ексклюзивно для Нового артистка розповіла, про те, як варто та важливо приділяти час собі

Тема схуднення для артистки є вкрай болючою, проте вона зуміла вивчити свій організм та знає, що допоможе подолати цей маленький недолік.

«Звичайно! Я все своє життя худну і товстішаю! Взагалі, я можу поправитись від однієї цукерки. Якщо я не стежу за харчуванням і не ходжу в тренажерний зал, я поправляюсь протягом короткого часу на 10 кг. А при моєму низькому рості – це дуже багато.Догляд за собою починається з думок у голові. Тому що від цього залежить все інше. Наше ментальне здоров’я – це найважливіше. А якщо говорити про тіло і шкіру – я вважаю, що потрібно обов’язково користуватися доглядовими засобами, іноді робити масажі, особливо після 25 років», – коментує SHADU.

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Артистка запевняє, що головне у всьому віднайти золотий баланс та вдало поєднати усі справи, адже умілий тайм-менеджмент стане у пригоді не тільки щоб все встигнути.

«Коли робиш те, що любиш, час летить зовсім по-іншому, і виходить все дуже складно поєднувати все. Мені вже не двадцять років, на жаль, але завдяки тому, що я за собою стежу – виглядаю набагато краще ніж у 20. Щоб усе встигати – наперед розписую плани на місяць, тиждень, день! Дуже важливим є план та чіткий хід дій. Тоді і в студію встигнеш, і на масаж», – резюмувала артистка.

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