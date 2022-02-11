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Ексклюзив! Співачка SHADU розкрила ефективні секрети про схуднення та догляд за собою

Ексклюзив! Співачка SHADU розкрила ефективні секрети про схуднення та догляд за собою

Напередодні весни більшість жінок переймаються доглядом за собою у посиленому режимі. Співачка Shadu ексклюзивно для Нового артистка розповіла, про те, як варто та важливо приділяти час собі

Тема схуднення для артистки є вкрай болючою, проте вона зуміла вивчити свій організм та знає, що допоможе подолати цей маленький недолік.

«Звичайно! Я все своє життя  худну і товстішаю! Взагалі, я можу поправитись від однієї цукерки. Якщо я не стежу за харчуванням і не ходжу в тренажерний зал, я поправляюсь протягом короткого часу на 10 кг. А при моєму низькому рості –  це дуже багато.Догляд за собою починається з думок у голові. Тому що від цього залежить все інше. Наше ментальне здоров’я – це найважливіше. А якщо говорити про тіло і шкіру – я вважаю, що потрібно обов’язково користуватися доглядовими засобами, іноді робити масажі, особливо після 25 років», – коментує SHADU.

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Артистка запевняє, що головне у всьому віднайти золотий баланс та вдало поєднати усі справи, адже умілий тайм-менеджмент стане у пригоді не тільки щоб все встигнути.

«Коли робиш те, що любиш, час летить зовсім по-іншому, і виходить все дуже складно поєднувати все. Мені вже не двадцять років,  на жаль, але завдяки тому, що я за собою стежу – виглядаю набагато краще ніж у 20. Щоб усе встигати – наперед розписую плани на місяць, тиждень, день! Дуже важливим є план та чіткий хід дій. Тоді і в студію встигнеш, і на масаж», – резюмувала артистка.

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