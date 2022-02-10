Наталя Могилевська відповіла на звинувачення Зіанджи aka Бориса Апреля

Колишня підопічна продюсерки заявила, що та намагалася змінити її сексуальну орієнтацію та булила через зайву вагу

Днями співачка Zi Faámelu, яка раніше була відома як Зіанджа та Борис Апрель, звинуватив українську співачку та продюсерку Наталю Могилевську у тому, що після «Фабрики зірок» артистка водила її як Борю Апреля на сеанси психотерапії, щоб змінити орієнтацію. Такими шокуючи подробицями Zi Faámelu поділилася у своєму Instagram.

Дізнавшись про такі закиди на свою адресу, Наталя Могилевська вирішила не мовчати. У своєму Instagram вона звернулася до Zi Faámelu в пості, щоб прояснити ситуацію.

«Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем. И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту. Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было красивое стройное тело, но пухлые подростковые щечки и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых. Поэтому, основная проблема всего офиса была: «Как Борю накормить?». А еще я помню, что Боря был бесконечно на всех обижен. Он часто «ляпал» в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги!» – написала співачка.

Також Наталя Могилевська запевнила, що неприйняття трасгендерів у її стосунках з тоді ще Борею Апрелем не було. Вона всіма силами намагалася допомогти підопічному пройти переламний період у житті.

«Поэтому самая большая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас с ним было много тёплых минут. И таких приятных моментов в моей памяти больше, чем недопонимания и ошибок, которые, несомненно в отношениях делают все.Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть. Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже :))))Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю – говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе», – відповіла на звинувачення артистка.

А вже у наступному своєму пості Наталя Могилевська запросила Zi Faámelu на свій березневий концерт, щоб вони змогли познайомитися та поспілкуватися.

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