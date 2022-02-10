Maluma – про свій кінодебют у Вийду за тебе

Селебриті розповів, чому вважає майбутню кінопрем’єру ідеальним першим фільмом для себе

Колумбійський співак Maluma невдовзі вперше з’явиться на великих екранах, дебютуючи у романтичному фільмі «Вийду за тебе» з Дженніфер Лопес та Оуеном Вілсоном. Як зізнався артист виданню ET, він вважає цей фільм ідеальним початком своєї кар’єри і на це є кілька причин.

«Коли вони сказали, що хочуть, щоб я став частиною фільму, це було досить захоплююче. Я сказав усім своїм друзям, а вони такі: «Ні, ти що, жартуєш? Це жарт, не має значення!» Але це справді сталося! Мій перший фільм – це голлівудський фільм. У мене було кілька варіантів, ви знаєте, є люди, які хотіли працювати зі мною. Але я відчував, що це не вдалий час, і я чекав на правильний фільм, щоб почуватися комфортно, щоб зробити це масштабно… І це сталося. Я дуже задоволений. Я вдячний, звичайно, всій команді, бо вони так добре ставилися до мене», – поділився співак.

І хоча до фільму «Вийду за тебе» у Maluma не було досвіду знімання у великих голлівудських фільмах, і він «трохи нервувався», все пройшло добре.

«Мені подобається цей досвід. Я просто закохався у нього. Є ще багато фільмів, у яких я можу знятися. Це лише початок, я відчуваю, що гряде щось прекрасне», – поділився Maluma.

Дивіться романтичний фільм «Вийду за тебе» з Дженніер Лопес, Maluma та Оуеном Вілсоном вже з 10 лютого.

Фото: Getty Images

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