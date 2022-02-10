«Футурама» повертається! Hulu замовив виробництво культового мульту нульових

Стрімінговий сервіс Hulu збирається запустити у виробництво анімаційний науково-фантастичний комедійний серіал для дорослих «Футурама». Про це повідомляє видання Variety.

Онлайн-кінотеатр збирається повернути оригінальних культових персонажів та акторів, які їх озвучили. Зокрема, відомо, що Білл Вест озвучуватиме Фрая, а Кеті Сагал – Лілу. Також до акторського складу приєдналися Лорен Том, Філ ЛаМарр, Девід Херман, Тресс МакНілл та Моріс Ламарш. Продюсерами виступили Метт Гренінг та Девід Семюел Коен.

Свою участь ще не підтвердив актор Джон Ді Маджіо, який озвучив Бендера. Якщо зірка не погодиться повернутися, персонажа Бендера перероблять.

«Що мені подобається в анімації, то це те, що успішне шоу може зробити паузу, а потім відновитися через роки, навіть на іншій платформі, і продовжитися з того місця, де воно було зупинено. «Футурама» – одне з таких шоу», – сказала Марсі Пройєтто, глава 20th Television Animation. – «Хвилювання від Hulu з приводу повернення геніального твору Метта та Девіда для абсолютно нових епізодів було зашкалюючим. Я в захваті від того, що ця неймовірна команда зможе розповісти більше історій, і наша команда Planet Express переживає більше спільних пригод. Це перемога для фанатів, які любили шоу із самого початку, та для тих, хто тепер відкриє для себе його вперше».

У виробництво анімацію запустять вже у лютому 2022 року, а ось на екрани улюблене шоу вийде у 2023 році.

Нагадаємо, що «Футурама» фокусується на житті 25-річного рознощика піци Філіпа Фрая, який випадково замерзає 31 грудня 1999 року і прокидається через 1000 років із новим початком життя та новою компанією друзів – крутою, але милою одноокою мутанткою Лілою, та роботом Бендером, який любить багато пити, курити сигари та красти все, що не прибито. «Футурама» почала виходити на телеканалі Fox у 1999 році, потім на Cartoon Network, а з 2008 по 2013 рік її транслювали на Comedy Central.

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