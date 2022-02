Біллі Айліш разом з братом Фіннеасом затусили із президентом США Джо Байденом

Музиканти завітали до Білого дому за особистим запрошенням лідера США

Американська співачка Біллі Айліш та її старший брат Фіннеас О’Коннелл зустрілися з президентом США Джо Байденом. Про це стало відомо з офіційного Twitter президента.

Як з’ясувалося, президент США є прихильником творчості Біллі Айліш та її брата Фіннеас. А тому він вирішив запросити їх разом з батьками Меггі та Патріком на особисту аудієнцію у Білому домі.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil

— President Biden (@POTUS) February 10, 2022