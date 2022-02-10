Alyona Aloyna без білизни: зірка розповіла, як карає себе

Українська реперка Alyona Alyona показала шанувальникам несподіване фото – без білизни

На знімку реперка позувала тільки в білому комірці на голе тіло, а на руки причепила десяток прищіпок. До чого це все, запитаєш ти? Все пояснює її допис, в якому вона вражає не менш відвертим зізнанням, аніж самі фото. Виявилось, що співачка карає себе голодуванням кожен раз, коли з’їсть щось понад раціон.

Все це Aloyna Aloyna опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка розповідає – ні до чого хорошого такий спосіб покарання не призводить.

– Якщо я переїдаю або з’їм щось зайве, то найчастіше караю себе голодуванням, після чого зриваюся. Їм ще більше і відчуття голоду абсолютно не можу заспокоїти. Знаю, що деякі дівчати вирішують це питання рвотою, вважаю, що це не ок, – пише реперка.

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Найчастіше такі ситуації відбуваються через сильну втому, додала Aloyna Aloyna. Тоді вона намагається втішити себе чимось смачним, шкодує про це, карає себе, зривається і знову карає.

– Замкнуте коло, з якого просто хочеться вибратися,- поскаржилася вона.

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В результаті, Aloyna Aloyna підняла важливе питання та сучасну проблему багатьох дівчат. Вона хоче, щоб шанувальниці поділились і своїми історіями.

Нагадаєм, що на знімку до цього допису реперка причепила на руки десяток прищіпок. Можна знайти символізм, що вони – символ покарання.

Фото @alyona.alyona.official

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