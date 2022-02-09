Маша Єфросініна обирає сукню для Нацвідбору на Євробачення 2022: які варіанти? (ФОТО)

Вже в суботу, 12 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2022. Нагадаєм, що ведучими стали Маша Єфросініна та Тимур Мірошніченко.

Саме час готуватись до прямих ефірів і Маша Єфросиніна вже почала. Зараз знаменитість зайнята вибором вбрання. А варіантами Маша поділилася зі своїми підписниками в Instagram-stories.

Єфросиніна опублікувала кадри з магазину, де вона приміряла відразу чотири різних сукні. Незважаючи на те, що луки кардинально відрізнялися один від одного, в них Маша виглядала однаково розкішно. Приміряла вона: сукню кольорів фуксія, золоту, срібну та червону.

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– Майже весь цей тиждень пройде під знаком Національного відбору. Ідеально почати його з примірки сукні для ефіру. Ми підібрали чотири варіанти, але вирішувати будуть продюсери, – написала Маша у своїх сторіс.

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А вже 12 лютого ми дізнаємось, яку ж сукню обрала Маша та продюсери Нацвідбору.

Фото @mashaefrosinina

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