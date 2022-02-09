Макс Барських зізнався, що вживав наркотики: «Наприкінці завжди настає порожнеча»

Макс Барських випустив нову пісню No Exit у рамках соціального медіа проєкту Recycling та відкрито розповів про заборонені препарати

No Exit — музичний реліз артиста в рамках соціального медіа проєкту Recycling. Вперше за свою 15-річну кар’єру Барських ділиться особистою історією стосунків із допінгами, які мали місце у житті музиканта.

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У грудні 2021 року Макс Барських оголосив про запуск арт-простору — експериментальної лабораторії, завдяки якій 2022 рік обіцяє стати максимально плідним у контексті соціально-музичного контенту. Першою темою Recycling стала проблема сімейного насильства та особистої історії Барських, якою співак поділився у діалозі з Marie Claire UA.

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Перший сингл No Exit із циклу Recycling ілюструє яскравий світ підмінних задоволень, що виявляється пасткою і часто веде до безвиході.

— У наш час музика, фешн, кіно часто романтизують наркотики, створюючи навколо них ореол таємничості, особливого «настрою» та принади бажаних вечірок, — поділився артист. — Все частіше я чую, як у суспільстві обговорюють поділ на більш або менш сильні наркотики, той чи інший ефект від них. Для мене вони всі однакові, тому що в кінці завжди настає порожнеча. Свого часу я вибрав життя і зміг відмовитись від псевдозадоволень. Це було одне із найкращих рішень, яким я пишаюся.

Нову композицію супроводжує fashion відео, режисером якого виступили Алан Бадоєв та Trent Pazl, а всі образи героїв взяті з дебютної колекції бренду артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

Макс Барських — No Exit: слухати онлайн новий трек



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