Кеті Перрі зізналася, що ще не вийшла заміж за Орландо Блума

Уся інсайдерська інформація виявилася лише чутками

Чули кілька місяців тому, що співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум таємно одружилися під час карантину? Так от, то все неправда. Артистка нарешті офіційно поставила крапку у плітках щодо її статусу заміжньої жінки.

В інтерв’ю The Kyle and Jackie O Show Кеті Перрі відверто зізналася, що вона з коханим Орландо Блумом ще не одружені. Після заручин у 2019 році та народження доньки Дейзі у 2020 році парочка не встигла офіційно зареєструвати стосунки. Причиною тому називають пандемію.

«Ми все ще намагаємось визначити напрямок/локацію. Кожні кілька місяців з’являється «новий варіант», «новий варіант», «новий варіант»», – поділилася артистка.

Кеті Перрі запевнила, що щойно пандемія вщухне і світ буде готовий до святкування, вони з Орландо Блумом відгуляють гучне весілля. Чекаємо!

Фото: Getty Images

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