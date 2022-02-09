Фіналісти Нацвідбору KALUSH Orchestra натякнули на суддівство по блату

Музиканти переймаються об’єктивністю журі

Що не день, то привід поговорити про Нацвідбір на Євробачення 2022. Цього разу дрова у вогонь підкинули фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 KALUSH Orchestra. Днями в інтерв’ю «КП Україна» артисти натякнули на можливе необ’єктивне суддівство на відборі.

«У нас немає жодних зв’язків. Звичайно, прикро, коли хтось із членів журі може необ’єктивно оцінювати учасників. Ми сподіваємося на чесну боротьбу та об’єктивність в оцінці», – прокоментували учасники KALUSH Orchestra.

Такі натяки можуть стосуватися суддівства співачки Тіни Кароль, яка була наставницею Michael Soul у вокальному проекті та доклала руку до просування Wellboy.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 пройде вже у цю суботу, 12 лютого. Пряму трансляцію можна буде переглянути на UA: Перший.

Фото: Getty Images

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