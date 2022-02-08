BRIT Awards 2022: переможці у всіх номінаціях та найкращі вбрання червоного хідника

BRIT Awards 2022 відгриміла в Лондоні (Великобританія) цієї ночі, з 8 на 9 січня! Найкращі представники музичної індустрії отримали заповітні статуетки та продемонстрували розкішні вбрання на червоному хіднику. На сторінках Нового каналу вже можна знайти повний список переможців премії BRIT Awards 2022 та добірку найкрасивіших зіркових образів!
Із важливого: BRIT Awards 2022 – це перша гендерно-нейтральна церемонія нагородження. Тобто, на премії був відсутній поділ на чоловічі та жіночі номінації.
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Очікувано, улюблениця британської публіки, красуня Адель, яка після важкого розлучення вирішила знову вийти заміж, забрала статуетки одразу в трьох номінаціях. Біллі Айліш та Ед Ширан теж не залишилися з порожніми руками. А імена інших переможців дивися далі в матеріалі.
BRIT Awards 2022: повний список переможців
Адель, “30”
Адель
Адель, “Easy On Me”
Wolf Alice
Дуа Ліпа
Little Simz
Сем Фендер
Dave
Беккі Хілл
“Good For You” (Олівія Родріго)
Біллі Айліш
Silk Sonic
Ед Ширан
BRIT Awards 2022: найкращі образи червоного хідника
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