BRIT Awards 2022: переможці у всіх номінаціях та найкращі вбрання червоного хідника

BRIT Awards 2022 відгриміла в Лондоні (Великобританія) цієї ночі, з 8 на 9 січня! Найкращі представники музичної індустрії отримали заповітні статуетки та продемонстрували розкішні вбрання на червоному хіднику. На сторінках Нового каналу вже можна знайти повний список переможців премії BRIT Awards 2022 та добірку найкрасивіших зіркових образів!

Із важливого: BRIT Awards 2022 – це перша гендерно-нейтральна церемонія нагородження. Тобто, на премії був відсутній поділ на чоловічі та жіночі номінації.

«Оскар 2022»: номінанти на премію

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Очікувано, улюблениця британської публіки, красуня Адель, яка після важкого розлучення вирішила знову вийти заміж, забрала статуетки одразу в трьох номінаціях. Біллі Айліш та Ед Ширан теж не залишилися з порожніми руками. А імена інших переможців дивися далі в матеріалі.

BRIT Awards 2022: повний список переможців

BRIT Awards 2022: найкращий альбом

Адель, “30”

BRIT Awards 2022: найкращий артист

Адель

BRIT Awards 2022: найкраща пісня

Адель, “Easy On Me”

BRIT Awards 2022: найкращий гурт

Wolf Alice

BRIT Awards 2022: найкращий поп або R&B артист

Дуа Ліпа

BRIT Awards 2022: найкращий новий артист

Little Simz

BRIT Awards 2022: найкраще рок або альтернативне виконання

Сем Фендер

BRIT Awards 2022: найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання

Dave

BRIT Awards 2022: найкраще танцювальне виконання

Беккі Хілл

BRIT Awards 2022: найкраща зарубіжна пісня

“Good For You” (Олівія Родріго)

BRIT Awards 2022: найкращий закордонний артист

Біллі Айліш

BRIT Awards 2022: найкращий закордонний гурт

Silk Sonic

BRIT Awards 2022: найкращий автор пісень

Ед Ширан

BRIT Awards 2022: найкращі образи червоного хідника

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