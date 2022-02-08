Зірка «Милих ошуканок» Шей Мітчелл знову вагітна! (ФОТО)

Селебриті разом з коханим чекає на поповнення у родині

Канадська актриса і модель Шей Мітчелл, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі «Милі ошуканки», готується вдруге стати мамою. Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram.

34-річна Шей Мітчелл опублікувала серію фото, на яких позує топлес, показуючи кругленький животик. А у підписі до знімків дівчина поділилася тим, як почувається, очікуючи на поповнення у родині та переживши смерть своєї бабусі, якої не стало тиждень тому. Акторка стверджує, що її бабуся та майбутній малюк у животі пов’язані космічним чином.

«Прощаюся з людиною, яку люблю, одночасно відчуваючи радість від приходу іншої у цей світ, – великий цикл життя. Це також найскладніший мій період за все життя. Я не можу не думати, що це був план Всесвіту від самого початку, знаючи, що мені знадобляться потойбічні радості, щоб пом’якшити удар втрати одного з найважливіших людей у ​​моєму житті, проте це є доказом того, що любов, життя і втрата можуть існувати одночасно. Грем, я сумую за тобою щодня. Маленький, ми так чекаємо зустрічі з тобою. Я видихаю з полегшенням, знаючи, що ви двоє пов’язані таким космічним чином», – поділилася акторка.

Нагадаємо, що акторка Шей Мітччел вперше стала мамою у жовтні 2019 року. Тоді вона народила своєму коханому Метту Бабелю доньку Атлас.

Фото: Getty Images

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