Забагато нулів: Кріштіану Роналду встановив новий рекорд в Instagram
Зірка встановив нову планку по кількості підписників у соціальній мережі
Португальський футболіст Кріштіану Роналду знаний не лише за свої спортивні досягнення, а й за те, що протягом довгих років міг похвалитися статусом рекордсмена в Instagram. На сторінку зірки завжди було підписана найбільша кількість користувачів. Але днями кількість його фолловерів стала просто божевільною.
Станом на сьогодні на Кріштіану Роналду в Instagram підписано понад 400 мільйонів користувачів. Таким чином спортсмен став абсолютним рекордсменом соцмережі.
Добити таку красиву цифру селебриті вдалося одразу після публікації фото, на якому Кріштіану показав святкування свого 37-річчя з коханою Джорджіною Родрігес.
Фото: Getty Images
Читай також:
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають на двійню