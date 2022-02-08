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Фанати наполягають, що близькі Кайлі Дженнер злили ім’я її новонародженої дитини (ФОТО)

Фанати наполягають, що близькі Кайлі Дженнер злили ім’я її новонародженої дитини (ФОТО)

Шанувальники поділилися своїми підозрами щодо імені другого бейбіка селебриті

Буквально вчора стало відомо, що 2 лютого 2022 року американська бізнесвумен Кайлі Дженнер вдруге стала мамою. Про це дівчина повідомила у своїх соцмережах. Але ні статі, ні імені своєї другої дитини офіційно зірка не назвала. І коли чогось не сказано офіційним джерелом, то це додумають ті, кому найбільш цікаво.

Шанувальники Кайлі впевнені, що вже знають і стать, і ім’я її другого малюка. Через синє сердечко, яке спочатку залишила сама селебриті у підписі фото, фани впевнені, що у неї народився хлопчик. А ось з іменем усе трохи більш складно, але у той же час і очевидно.

У пості, у якому Кайлі Дженнер нарешті зізналася, що вдруге стала мамою, її мама Кріс Дженнер залишила коментар «AngelPie». Потім свій коментар додала і Кім Кардаш’ян, залишивши два смайлики – ангел та синє сердечко. Далі найкраща подруга Кайлі написала під постом «Angel baby». І вишеньку на торті здогадок додав візажист і друг дівчини Аріель, який написав: «Не можу дочекатися зустрічі з маленьким ангелом». Тож тепер фанати Кайлі Дженнер стверджують, що її другого малюка назвали Angel.

Фанати наполягають, що близькі Кайлі Дженнер злили ім’я її новонародженої дитини (ФОТО)

Один з підписників навіть написав у коментарях, що такий вибір був ледь не очевидним, адже малюк народився в числа ангела – 02.02.2022.

Тепер залишається чекати лише офіційного підтвердження або спростування від Кайлі Дженнер. А ти як думаєш – Angelчи ні?

Фото: Getty Images

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