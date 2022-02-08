Фанати наполягають, що близькі Кайлі Дженнер злили ім’я її новонародженої дитини (ФОТО)

Шанувальники поділилися своїми підозрами щодо імені другого бейбіка селебриті

Буквально вчора стало відомо, що 2 лютого 2022 року американська бізнесвумен Кайлі Дженнер вдруге стала мамою. Про це дівчина повідомила у своїх соцмережах. Але ні статі, ні імені своєї другої дитини офіційно зірка не назвала. І коли чогось не сказано офіційним джерелом, то це додумають ті, кому найбільш цікаво.

Шанувальники Кайлі впевнені, що вже знають і стать, і ім’я її другого малюка. Через синє сердечко, яке спочатку залишила сама селебриті у підписі фото, фани впевнені, що у неї народився хлопчик. А ось з іменем усе трохи більш складно, але у той же час і очевидно.

У пості, у якому Кайлі Дженнер нарешті зізналася, що вдруге стала мамою, її мама Кріс Дженнер залишила коментар «AngelPie». Потім свій коментар додала і Кім Кардаш’ян, залишивши два смайлики – ангел та синє сердечко. Далі найкраща подруга Кайлі написала під постом «Angel baby». І вишеньку на торті здогадок додав візажист і друг дівчини Аріель, який написав: «Не можу дочекатися зустрічі з маленьким ангелом». Тож тепер фанати Кайлі Дженнер стверджують, що її другого малюка назвали Angel.

Один з підписників навіть написав у коментарях, що такий вибір був ледь не очевидним, адже малюк народився в числа ангела – 02.02.2022.

Тепер залишається чекати лише офіційного підтвердження або спростування від Кайлі Дженнер. А ти як думаєш – Angelчи ні?

Фото: Getty Images

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