Ваня Люленов – Первый раз: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Після гучного в TikTok хіта «Она звезда» співак Ваня Люленов випустив нову пісні та кліп під назвою «Первый раз».

«Первый раз» – це трек не про те, про що ви могли подумати одразу. Цей сингл, що вийшов разом із кліпом, присвячений темі першого поцілунку. А точніше тому, яким він іноді буває неромантичним і чому це нормально.

Як розповідає сам артист, раніше «поцілунок п’яним» вважався чимось ганебним.

Дивитися прем’єру кліпу Ваня Люленов – «Первый раз» онлайн:

– Коли я був підлітком, такі теми були табу. У суспільстві про подібні історії намагалися замовчувати. Взагалі було прийнято хоча б трішечки посміятися з себе. Я радий, що зараз, в епоху «нової щирості», все змінилося: можна чесно висловитись про такі речі – і тебе зрозуміють правильно, – поділився Іван.

Ваня зізнається, що його підлітковий період був далеким від кіношно-романтичних ідеалів. І що якби він сам почув таку пісню у тому юному віці, вона б йому дуже допомогла. «Коли ти підліток, дуже важливим є це почуття, що ти не один, що ти «в темі». І хтось ще поділяє твої переживання».

Ваня сподівається, що трек «Первый раз» полюбитися слухачеві і теж стане вірусним, адже він вклав у нього всю душу.

– Думаю, що популярність пісні – це на 80% щасливий випадок. Звичайно, якщо у тебе є багато грошей, можна замовити рекламу треку у блогерів, але це буде не по-справжньому. Після успіху «Она звезда» я не збирався записувати новий трек саме для TikTok, просто припускав який шматочок міг би завіруситися. Секрет «вірусності» в тому, щоб робити свою справу чесно, професійно, віддаючись на всі 100%, не намагаючись обдурити аудиторію. Секрет вірусності – не намагатися бути вірусним, а робити щось нове. Секрет вірусності – не думати над тим як зробити щось вірусне, а працювати над собою та покращувати свої навички. У музиці, у кліпах, у текстах. І ще згоден із черепахою з «Конг-фу панди»: «Всі випадковості не випадкові», – підсумував співак.

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