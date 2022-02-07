Том Холланд хоче знятися в Ейфорія разом з Зендеєю

Зірка розповів, що вже давно хоче стати частиною серіалу

Британський актор Том Холланд, який грає Людину-павука, зізнався, що хотів би знятися у популярному серіалі «Ейфорія». А причиною тому стало те, що головною зіркою проекту є його партнерка по фільмам Marvelта кохана дівчина Зендея. Про це актор розповів у відео на YouTube IMDb.

У ролику актори відповідали на запитання від фанатів. І один з шанувальників пари Тома Холланда та Зендеї спитав, коли ж актор з’явиться у ролі камео у серіалі «Ейфорія». І тоді зірка не на жарт розійшовся.

«Я вже давно прошу про це. Але поки що цього не сталося, і я дуже розчарований. Я приходив до Зендеї на знімальний майданчик «Ейфорії» не менше 30 разів. Я хочу бути в «Ейфорії»!» – зізнався Том Холланд.

Зендея одразу вирішила підтримати свого колегу та бойфренда та звернулася до творців серіалу «Ефорія»:

«Давай спробуємо помістити тебе туди як пасхалку. Дозволь мені поговорити з деякими людьми з HBO! Давай подзвонимо до HBO!».

Фото: Getty Images

Читай також:

«Це найважчі екшн-сцени за всю мою кар’єру»: Том Холланд – про зйомки у фільмі «Uncharted: Незвідане»

Том Холланд вирушив на пошуки скарбів у трейлері фільму «Uncharted: Незвіданне»