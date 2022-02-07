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Співачка Lizzo шокувала підписників абсолютно голим фото та відео

Lizzo шокувала підписників абсолютно голим фото та відео

Зірка закликала любите одне одного, незважаючи ні на що

Американська співачка Lizzo опублікувала чергову контентну бомбу на своїй сторінці в Instagram. Днями дівчина поділилася фото та відео, на який позує абсолютно оголеною. Таким чином 33-річна артистка намагається привернути увагу до теми прийняття себе та інших, а за одно і до свого нового треку.

На фото Lizzo позує абсолютно голена, стратегічно прикриваючи інтимні місця. Цей знімок дівчина підписала «Art» (мистецтво). А ось у відео селебриті вирішила звернутися до своїх підписників з закликом до прийняття.

«Якщо ви любите мене… ви любите мене всю. Ви не можете вибирати. Ми повинні беззастережно любити одне одного, починаючи з безумовної любові до себе. Знайдіть хвилинку сьогодні і подумайте про умови, за які ми чіпляємось. Звільніться у коханні. Ви заслуговуєте на це», – підписала відео співачка.

Фото: Getty Images

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