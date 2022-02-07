Lizzo шокувала підписників абсолютно голим фото та відео

Зірка закликала любите одне одного, незважаючи ні на що

Американська співачка Lizzo опублікувала чергову контентну бомбу на своїй сторінці в Instagram. Днями дівчина поділилася фото та відео, на який позує абсолютно оголеною. Таким чином 33-річна артистка намагається привернути увагу до теми прийняття себе та інших, а за одно і до свого нового треку.

На фото Lizzo позує абсолютно голена, стратегічно прикриваючи інтимні місця. Цей знімок дівчина підписала «Art» (мистецтво). А ось у відео селебриті вирішила звернутися до своїх підписників з закликом до прийняття.

«Якщо ви любите мене… ви любите мене всю. Ви не можете вибирати. Ми повинні беззастережно любити одне одного, починаючи з безумовної любові до себе. Знайдіть хвилинку сьогодні і подумайте про умови, за які ми чіпляємось. Звільніться у коханні. Ви заслуговуєте на це», – підписала відео співачка.

Фото: Getty Images

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