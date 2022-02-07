Kalush Orchestra – Stefania: слухати онлайн прем'єру пісні

Фіналісти Національного відбору Євробачення 2022 Kalush Orchestra офіційно релізнули трек Stefania, з яким поборються за право представляти Україну на 66-му міжнародному конкурсі. Ця пісня, як і всі роботи гурту KALUSH та Kalush Orchestra, заснована на власних життєвих історіях та переживаннях колективу.

В ексклюзивному інтерв’ю для Нового каналу лідер гурту Олег Псюк (Псючий Син) розповів про свої очікування від фіналу Нацвідбору, а також про те, чим особлива для нього ця конкурсна пісня.

«Stefania– це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив», – поділився артист.

Трек Kalush Orchestraу фіналі Нацвідбору виконають українською мовою і, за словами лідера гурту, у разі перемоги, не збираються перекладати на англійську.

«Не маю ніяких сумнівів, що наша творчість сподобається Європі. Наявність фольклорних мотивів та репу – це щось неймовірне, те, що виносить мозок! Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а KALUSH ORCHESTRA саме і акцентує увагу на фольклорі у своїх треках. До того ж, хочеться заспівати для європейців своєю рідною мовою», – розповів Олег Псюк.

Цікаво, що спеціально до Нацвідбору на Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra підготував одразу три треки, серед них і Shtomber Womber. Проте комісія, яка займалася відбором треків і їх учасників, зупинилися у своєму виборі на Stefania.

«Мабуть, експертам Stefania сподобалася найбільше, і вони бачать у ній той необхідний потенціал для перемоги у Нацвідборі. Було б дуже круто, якби ми перемогли, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для моєї мами цю пісню ще раз», – поділився лідер гурту Kalush Orchestra.

Крім пісні, гурт також робитьставку на неординарність образів.

«Спеціально до конкурсу ми готуємо окремі образи, які, до речі, зараз відшиваються. Результат ви всі побачите вже у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Не хочеться зараз розкривати деталей. Адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому 12 лютого вмикайтеся і будьте разом з нами на одній хвилі», – говорить Олег Псюк.

Зазначимо, щоразом з треком Stefania, гурт представив і кліп на нього, знятий відомим український кінорежисером Сергієм Чеботаренко, власником престижних американських та європейських премій. У зйомках взяли участь усі охочі шанувальники гурту Kalush та Kalush Orchestra.

«Найголовнішим моїм завданням, як режисера, та всієї знімальної команди, було показати та передати настрої людей різних професій у сфері інтертейменту», – говорить Сергій Чеботаренко.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 відбудеться вже цієї суботи, 12 лютого. У прямому ефірі українці будуть обирати, хто саме представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі у Турині, Італія.

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