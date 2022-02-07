В красиву дату: Кайлі Дженнер народила другу дитину (ФОТО)
Селебриті ненадовго приховала радісну новину
Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер вдруге стала мамою! Про це зірка сама повідомила у своєму Instagram.
На своїй сторінці молода матуся опублікувала чуттєвий чорно-білий знімок, на якому маленька ручка її старшої доньки Стормі тримає ще меншу ручку її новонародженого бейбіка. Фото Кайлі підписала досить лаконічно, вказавши дату народження малюка – 02.02.2022 року. Ось так майже на цілий тиждень селебриті приховала важливу подію зі свого життя.
Через синє сердечко, яке Кайлі Дженнер, залишила в описі фото, підписники підозрюють, що вона народила коханому реперу Трревісу Скотту хлопчика. Але поки офіційно стать малюка не розкривають.
Фото: Getty Images
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