Дженніфер Лопес увірвалася на концерт Malumaзаради зйомок фільму «Вийду за тебе»
Селебриті вирішила зекономити на зніманні масштабної сцени
Незабаром на екрани вийде новий довгоочікуваний фільм від акторки та співачки Дженніфер Лопес під назвою «Вийду за тебе». У ньому разом з артисткою знявся і співак Maluma, якому Джей Ло ледь не зірвала концерт заради зйомок однієї зі сцен фільму. Про це зірка розповіла на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
У фільмі «Вийду за тебе» є сцена, де персонажі Денніфер Лопес та Maluma– Кет Вальдес та Бастіан співають разом перед багатотисячною публікою. Як продюсерка стрічки, Джей Ло вирішила не збирати масовку для зйомок цієї сцени і не витрачати гроші, а натомість увірватися на один з реальних концертів Malumaта відзняти все там.
«У нього було два концерти в Медісон-Сквер-Гарден, і, звичайно, продюсеррка в мені сказала: «Ми можемо скористатися з цього». Ми маємо сцену, велику сцену на арені. Чому б не зробити це на твоєму концерті». І він такий: «Добре»», – поділилася Джей Ло.
Як розповіла співачка, реакція публіки була просто неймовірною, а саму сцену зняли надзвичайно добре.
«Це було чудово. Ця сцена є у фільмі. Вони просто не очікували, що я вийду на його концерті. Я ніколи не була на жодному з його концертів, і натовп став шаленим, ми зняли все це на плівку, і ми заспівали разом», – підсумувала зірка.
Нагадаємо, що фільм «Вийду за тебе» з Дженніфер Лопес, Malumaта Оуном Вілсоном вийде в прокат вже 10 лютого, напередодні Дня усіх закоханих.
Фото: Getty Images
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