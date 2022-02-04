Том Холланд зізнався, чи з’явиться знову три Людини-павуки у наступному фільмі

Селебриті розповів, що чекати від наступних частин кінофраншизи

Уже всі, хто встиг подивитися фільм «Людина-павук: Шляху додому нема», знають, що у кінокартині відкрився мультивсесвіт, а тому одразу три Людини-павуки рятували світ. Актори Ендрю Гарфілд, Тобі Магвайр та Том Холланд об’єдналися, чим просто несказанно порадували фанатів Marvel. І тепер фани хочуть знати, чи чекати на повтор легендарного реюніону у новому фільмі. На це запитання взявся відповісти британський актор Том Холланд для видання Variety.

«Я думаю, що можу говорити від імені всіх у Marvel і Sony і особливо [режисера] Джона Воттса, реакції фанатів, яку ми отримали – любові та підтримки – достатньо. Ми створили щось, що стало унікальним культурно збагачуючим досвідом для багатьох людей. Я ніколи не зможу забути реакцію фанатів на те, як з’являється Ендрю [Гарфілд], на те, як з’являється Тобі [Магвайр], і на те, як Ендрю рятує Зендею. Це просто неймовірно. І для мене достатньо мати можливість поділитися цим із світом», – поділився Том Холланд своїми враженнями про фільм.

Також актор радий, що знімальній групі вдалося зібрати тріо «павуків» разом на одному екрані і він би хотів, щоб це трапилося знову.

«Це просто ідея протягом довгого часу, бо це та ідея, яка завжди здавалася неможливою. Чи може це статися ще раз? Звичайно. Ми вже зробили це одного разу. Але чи це повториться? Я не знаю», – зізнався Том Холланд.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Це найважчі екшн-сцени за всю мою кар’єру»: Том Холланд – про зйомки у фільмі «Uncharted: Незвідане»

Том Холланд вирушив на пошуки скарбів у трейлері фільму «Uncharted: Незвіданне»