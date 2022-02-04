Телекомпанія CW замовив приквел серіалу Надприродне

Фанати культового проекту зможуть побачити, як зародилася родина мисливців на нечисть

Американська телекомпанія CW нарешті замовила пілоті приквелу серіалу «Надприродне». Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

Тепер вже офіційно можна сказати, що Вінчестери повернуться на екрани, щоправда, без улюблених Сема, якого зіграв Джаред Падалекі. Приквел «Надприродного» розповість про батьків братів – Джона та Мері, їхню епічну історію кохання та про те, як Джон зустрів Мері і як вони поставили все на карту, щоб урятувати не лише своє кохання, а й увесь світ.

Хто саме зіграє Мері та Джона, поки невідомо. Але вже відомо, що у приквелі візьме участь Дженсен Еклз, який повернеться до ролі Діна як оповідач. Разом з Роббі Томпсоном та Денніелом Еклзом він виступить виконавчим продюсером.

Що ж, чекаємо на повернення сексуального та гарячого Дженсена Еклза у ролі Діна Вінчестера»!

Фото: Entertainment Weekly

Читай також:

10 цікавих фактів про зйомки серіалу «Надприродне»

Фіналочка: Судний день наближається у трейлері останніх серій «Надприродне»