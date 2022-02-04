Ексклюзив! Артем Пивоваров та Kalush – Майбутність: слухати онлайн

4 лютого український артист Артем Пивоваров та фіналіст Національного відбору на Євробачення 2022 від України Kalush презентували спільну роботу «Майбутність» (Григорій Чупринка) у рамках авторського проекту Артема «Твої Вірші, Мої Ноти». Також цього дня вийшла й візуалізація на цю пісню.

«Твої вірші, Мої Ноти» – культурний проект Артема Пивоварова, метою якого є популяризація української культури та письменників через призму музики. Потрапляючи до Pivovarov Production, вірші представників української літератури набувають музичної форми та нового життя. Перші 5 робіт ви можете послухати на YouTube-каналі Артема.

В ексклюзивному коментарі Новому каналу Артем Пивоваров розповів, що музику на вірші поета Чупринки він написав дуже швидко.

– З настанням зими настрій природи впливає безпосередньо на настрій населення. Ми – музиканти теж підвладні чарам погоди та клімату . Ці зміни співпали з моїми внутрішніми змінами та трансформаціями, тому музику на цей вірш я написав за 15 хвилин. Чупринка – дуже сміливий поет. Щоб зрозуміти його позицію, достатньо почитати його біографію. Нині він, як і раніше, актуальний, – поділився співак.

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Також Пивоваров розповів чому для дуета в цій пісні обрав саме Kalush.

– Чому Калуш? Він – голос вулиць. У цій роботі ми показуємо свого роду «хіральність» персонажів, які можуть бути поєднані один з одним у існуючому просторі. Моє завдання як автора та продюсера проекту – знаходити та об’єднувати. Цим я, власне, і займаюсь, – прокоментував Артем Пивоваров.

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