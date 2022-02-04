Євробачення 2022: Названо другого члена журі Нацвідбору

Хто ж доєднався до Тіни Кароль у суддівському кріслі

Общественный вещатель оголосив ім’я другого члена журі фіналу Національного відбору на Єврробачення 2022. Ним став Ярослав Лодигін. Про це стало відомо з офіційного Facebook українського Євробачення.

Свій вибір Суспільний мовник пояснив наступним чином, перечисливши всі здобутки члена журі: «З серпня 2019 року Ярослав Лодигін — член правління Суспільного мовника, відповідальний за платформу телебачення. Також у 2019-му він став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста (найвідоміша його робота — «Дике поле»). Ярослав Лодигін є продюсером і автором ідеї документального серіалу UA: ПЕРШИЙ «Колапс: як українці зруйнували імперію зла». Він є одним із засновників інтернет-радіо «Аристократи» та музичної премії A-Prize».

Також у дописі було додано і коментар самого Яррослава Лодигіна:«Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого».

Нагадаємо, першою членкинею журі Національного відбору на Євробачення2022 стала Тіна Кароль. У суботу, 5 лютого, буде оголошено третього члена журі Нацвідбору.А фінал Нацвідбору на євробачення 2022 відбудеться вже у суботу, 12 лютого. Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший»о 18:30, на сайті eurovision.ua, а також на YouTubeта Facebook-сторінкахЄвробачення та послухатина хвилях радіо «Промінь».

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