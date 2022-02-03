Сьогодні, 3 лютого, свій День народження святкую популярна українська співака, акторка і телееведуча Віра Брежнєва. Зірці виповнується 40 років! Саме тому у День народження Віри Брежнєвої ми вирішили пригадати найкращі хіти співачки та влаштувати імпровізований день-вечір караоке. Співай з нами та вітай свою улюблену зірку у соцмережах!

Віра Брежнєва: пісні, які треба послухати у її День народження:





















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