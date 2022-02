Ukrainian Fashion Week – 25 років! Стартував ювілейний Український тиждень моди

Заснований у 1997 році, Ukrainian Fashion Week об’єднав українських дизайнерів в індустрію і став першим Тижнем моди не тільки на теренах пострадянського простору, а й усієї Центральної Європи. У 2022 році Українский тиждень моди святкує своє 25-річчя!

– 25 років ми наполегливо працювали, щоб стати об’єднуючою силою індустрії та її найвпливовішим гравцем. У 1997 році дизайнери отримали від Українського Тижня Моди заклик об’єднуватися в індустрію, а сьогодні ми готові говорити про її майбутнє, про її розвиток у найважливіших напрямках – sustainability, діджиталізація, інклюзивність та різноманіття, – відмітила Ірина Данилевська співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.

Календар ювілейного року насичено яскравими подіями: лютневий та вересневий Тижні моди, BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, проєкт «FRAMELESS» – колаборації fashion-дизайнерів з цифровими художниками та представниками криптомистецтва, проєкт «Ukraine is the Сenter of my Universe» в програмі London Fashion Week, а також спеціальні проєкти на ресурсах впливових національних та міжнародних медіа.

Ukrainian Fashion Week:

це платформа підтримки молодих дизайнерів;

це центр sustainable fashion-освіти та нетворкінгу України;

це стартовий майданчик брендів, що стали всесвітньо відомими;

це пункт перетину та взаємодії індустрій;

це трибуна, з якої ми звертаємось до суспільства з розмовою про глибокі соціальні проблеми;

це платформа, яка об’єднує творчу спільноту;

це місце, де українська мода стає світовою.

Крім того, команда Ukrainian Fashion Week планує масштабну мультимедійну виставку, присвячену 25-річчю сучасної української моди. Проєкт поєднуватиме найбільш інноваційні формати: інтерактивні, діджитальні та імерсивні. Експозиція продемонструє здобутки української fashion-індустрії з 1997 року до сьогодні.

Детальну программу Ukrainian Fashion Week дивитись тут.

А завдяки проєкту «FashionMETROpolis» Київський метрополітен стане місцем, де кожен зможе отримати новий естетичний досвід і надихнутися творчістю сучасних українських дизайнерів. Ця колаборація відкриє нову сторінку в історії української моди та засвідчить її інклюзивність і прагнення до відкритості.

Мода – це про захопливі емоції

Також з нагоди 25-річчя Ukrainian Fashion Week представляє нову візуальну айдентику, розробкою якої займалась лондонська креативна агенція Foxall Studio. Маючи досвід видавничої справи (в команді працюють арт-директори та дизайнери Vogue і GQ), студія розробляє проєкти у сфері моди, краси, мистецтва, дизайну, технологій та культури. У портфоліо Foxall Studio роботи для Vogue, Selfridges, YouTube, Nowness, SHOWstudio.

Нове брендування Ukrainian Fashion Week засвідчує зміни, які відбуваються всередині компанії на її шляху до технологічності та сильнішої орієнтації на аудиторію і ком’юніті.

– Мода – це про захопливі емоції, і немає нічого більш емоційного ніж святкування 25-річчя… Саме тому, айдентика, яку ми розробили, комунікує найяскравіші моменти, які кожен майже підсвідомо асоціює з модою, від спалахів камер та вечірок до гучної музики та танців, – Ендрю Фоксалл, креативний директор Foxall Studio.

Нагадаємо, низку подій ювілейного року розпочне новий сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23, що відбудеться в Києві з 3 по 6 лютого.