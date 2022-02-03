Вбиваючи Єву 4 сезон: дивитися офіційний трейлер

BBC America представила трейлер фінального 4 сезону серіалу «Вбиваючи Єву».

«Вбиваючи Єву» 4 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У відео Вілланель під час бесіди з психотерапевтом розповідає, що вбила двох людей, хоч і «відчайдушно намагалася не вбивати їх». У свою чергу Єва переживає через те, що вистрілила комусь у руку. Можна зрозуміти, що життя обох жінок стали ще складнішими відтоді, коли ми бачили їх востаннє. Трейлер продовжується тим, що Єва та Вілланель зустрічаються біля акваріума. Коли Вілланель стає на коліна, щоб довести, що вона «змінилася», Єва каже: «Якби ти справді змінилася, ти не прийшла б сюди». «Якби ти справді змінилася, ти не дозволила б мені», — відповідає Вілланель.

До своїх ролей повернуться акторки Сандра О та Джоджі Комер..

Прем’єра заключного 4 сезону «Вбиваючи Єву» відбудеться вже 27 лютого 2022 року.

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