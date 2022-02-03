Гранд-прем’єра комедії «Найкращі Вихідні»: перформанс у залі кінотеатру

1 лютого відбулася прем’єра комедії «Найкращі Вихідні»

Напередодні реставрації найбільший кінотеатр України востаннє відчинив свої двері для проведення гранд-прем’єри фільму «Найкращі Вихідні». Уперше кінокомедію показали представникам ЗМІ, зірковим гостям та партнерам фільму.

Прем’єру відвідали й актори фільму, майже у повному складі — Дар’я Петрожицька, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Олександр Чернявський, Богдан Осадчук, Аліна Чебан, Наталя Бабенко та Тарас Денисюк. З Німеччини, спеціально на подію, також приїхав виконавець однієї з головних ролей Еліас Райхерт (Ганс).

Також на прем’єру завітали зірки українського шоу-бізу — гурт Антитіла, співачка Alyosha, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, соліст гурту O.Torvald Женя Галич, співачка Мішель Андраде, співак Позитив (Олексій Завгородній) та представники кіно- і медіаіндустрії — режисерка Дар’я Трегубова, продюсерка Ірина Костюк, телеведуча Тетяна Литвинова, актори Євген Янович, Артур Логай, акторка Анна Гресь. Відвідали прем’єру також комік та шоумен Олександр Еллерт та продюсер Олексій Гладушевський, які зіграли у фільмі несподівані епізодичні ролі.

Перегляд кінокомедії відбувся у великому залі кінотеатру. Під час фінальних титрів у супроводі офіційного саундтреку «Твій день», який записали alyona alyona, Юлія Саніна (The HARDKISS), Артем Пивоваров та ONUKA для глядачів влаштували справжній перформанс: у залі з’явилася зірка комедії — німецький актор Йорг Берхтольд, який зіграв у фільмі рок-зірку Пітера Похера. Він продефілював під гучні оплески верхи на коні, майже повторивши таким чином фінальну сцену фільму. Наприкінці глядачів привітали режисер Влад Климчук, продюсери Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко, а також уся творча команда фільму.

– Я щойно подивився комедію «Найкращі Вихідні». Мені зайшло. Як правило, я дуже скептично налаштований до українських фільмів, але тут вийшло класно. І для всіх людей, які відвідували фестиваль, і для тих, хто любить тусити — варто сходити. Реально класний, емоційний фільм, — Женя Галич, лідер гурту O.Torvald.

– Ми дуже радимо сходити на цей фільм: посміятися, місцями навіть дуже сильно, місцями здивуватися дуже дивному сюжету, який все одно в кінці показує нам, що життя розставляє все на свої місця і любов перемагає, — гурт Антитіла.

– Я знаю Влада, він зняв зі мною аж один фільм (посміхається) — про що я особисто шкодую, бо хотілося б більше. Я знаю наскільки він талановитий режисер. Це класне кіно: про любов, про те, що всі ми (люди) любимо, про літо і про мій улюблений Київ. Мені здається, що глядачі в кожному персонажеві знайдуть себе. І це найголовніше! Ми поріднилися з цим фільмом. Упевнений, він порве всю Україну, — Позитив (Олексій Завгородній), співак, музичний продюсер і учасник гурту MOZGI.

«Найкращі Вихідні» чекають — у всіх кінотеатрах України.