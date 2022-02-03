BAFTA (БАФТА) 2022: повний список номінантів

Сьогодні, 3 лютого, Британської кіноакадемія оголосила список номінантів на премію BAFTA 2022. У прямому ефірі ведучі Ей Джей Одуду та Том Аллен зачитали короткий список номінантів на престижну нагороду. Трасляція пройшла о 14:10 за київським часом і тривала близько 20 хвилин. Читайте повний список номінантів на BAFTA 2022. (СПИСОК ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Нагадаємо, що переможців BAFTA 2022 оголосять 13 березня у Королівському Альберт-Холі в Лондоні на офіційній церемонії Британської кіноакадемії.

Повний список номінантів на BAFTA 2022

Найкращий фільм

“Белфаст” (Belfast)

“Не дивися вгору” (Don`t Look Up)

“Дюна” (Dune)

“Лакрична піцца” (Licorice Pizza)

“Сила собаки” (The Power of the Dog)

Найкраща акторка

Леді Гага (“Дім Гуччі”)

Алана Хаїм (“Лакрична піца”)

Емілія Джонс (“CODA: Дитина глухих батьків”)

Ренате Рейнсве (“Гірша людина на світі”)

Джоанна Сканлан (“Після кохання”)

Тесса Томпсон (“Ідентичність”)

Найкращий актор

Аділь Ахтар (“Алі та Ава”)

Махершала Алі (“Лебедина пісня”)

Бенедикт Камбербетч (“Сила собаки”)

Леонардо Ді Капріо (“Не дивися вгору”)

Стівен Грем (“Точка кипіння”)

Вілл Сміт “(Король Річард”)

Найкращий режисер

Алім Кхан (“Після кохання”)

Рюсуке Хамагуті (“Сядь за кермо моєї машини”)

Одрі Диван (“Подія”)

Пол Томас Андерсон (“Лакрична піца”)

Джейн Кемпіон (“Сила собаки”)

Джулія Дюкурно (“Титан”)

Найкращий британський фільм

“Після кохання” (After Love)

“Алі та Ава” (Ali & Ava)

“Белфаст” (Belfast)

“Точка кипіння” (Boiling Point)

“Сірано” (Cyrano)

“Всі говорять про Джеймі” (Everybody’s Talking About Jamie)

“Дім Гуччі” (House of Gucci)

“Остання ніч у Сохо” (Last Night in Soho)

“Роман служниці” (Mothering Sunday)

“Не час вмирати” (No Time To Die)

“Ідентичність” (Passing)

Найкраща музика до фільму

Найкращий документальний фільм

Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера

“Після кохання” (After Love)

“Точка кипіння” (Boiling Point)

“Гірка помста” (The Harder They Fall)

“Клавіатурні фантазії” (Keyboard Fantasies)

“Ідентичність” (Passing)

Найкращий актор другого плану

Майк Фейст – “Вестсайдська історія”

Кіаран Хайндс – “Белфаст”

Трой Коцур – “CODA”

Вуді Норман – “Давай, давай”

Джессі Племонс – “Сила собаки”

Коді Сміт-Макфі – “Сила собаки”

Найкращий оригінальний сценарій

Найкраща акторка другого плану

Найкраща операторська робота

Найкращий не англомовний фільм

Найкращий монтаж

Найкращий анімаційний фільм

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий акторський склад

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Найкращий короткометражний фільм

Найкраща робота художника-постановника

Найкращі костюми

Найкращі візуальні ефекти

Найкращий звук

Фото: Getty Images

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