Сексуально: Солістка Go_A показала іншу себе у відвертій зйомці без білизни
Зірка вразила фанатів неочікуваним образом
Солістка гурту Go_A Катерина Павленко полюбилася фанатам після участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2021», де представники від України зайняли 5 місце. На самому конкурсі та загалом у своїх сценічних образах співачка звикла дотримуватися більш стриманого стилю. Так само раз в ніколи можна побачити відверті фото артистки і в її Instagram.
Але днями Катерина Павленко з гурту Go_A здивувала своїх підписників, опублікувавши знімок з гарячої фотосесії. На фото дівчина позує у готельному номері, одягнена в обтислу сукню з відвертими вирізами, через які видно, що вона без білизни!
Більше світлини з цієї фотосесії можна побачити у профілі фотографині Анастасії Савельєвої. Їй вдалося по-новому показати улюбленицю публіки.
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