Хейлі Бібер розповіла, коли вона з Джастіном Бібером планує заводити дітей

Селебриті не хоче поспішати з важливим рішенням у своєму житті

Після одруження співака Джастіна Бібера та моделі Хейлі Болдвін майже єдине запитання, яке цікавить журналістів та фанатів пари, стало про теж, коли зірки збираються заводити дітей. І ось Хейлі Бібер вирішила відповісти усім, кого так цікавить, коли ж вона народить біберят.

Як зізналася селебриті журналу WSJ, зараз вона не планує обзаводитися дітьми. Взагалі модель хоче мати дітей з Джастіном Бібером, але точно не цього року.

«Я думаю, в ідеалі в найближчі пару років ми спробували б. Існує ж причина, через яку це називається спробою, правда? Ви не знаєте скільки часу займе цей процес. Але точно можу сказати, що жодних дітей цього року. Я думаю, це було б трохи неспокійно», – поділилася зірка.

Також Хейлі Бібер додала, що хотіла б зараз зосередитися на кар’єрі. Вона не збирається виправдовувати очікування суспільства щодо заміжніх жінок.

«Є така річ, яка трапляється із жінками, коли вони виходять заміж. Усі завжди припускають, що спочатку кохання, потім весілля, потім дитина. Ну а як щодо всього, чого я хочу досягти у своєму бізнесі», — додала вона.

Фото: Getty Images

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