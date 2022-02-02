Ексклюзив! Топовий дизайнер FROLOV та крутий режисер DVIZHON створили особливий кампейн. Дивимося!

Напередодні Дня святого Валентина український дизайнер FROLOV, одяг якого носять світові зірки Rita Ora, Gwen Stefani, Dua Lipa, Deja Lovato, Doja Cat, випускає нову капсульну колекцію AMORE MIO. Прем’єра образів відбулася у відеокампейні, побудованому на хореографії та запалі італійського диско. Режисером став Юрій Двіжон, а українська співачка Лілу45 спеціально записала саундтрек до відео італійською мовою.

Характер нової колекції можна описати темпераментним гаслом “A far l’amore”. Це назва пісні італійської співачки Раффаелли Каррі, що у перекладі означає кохатися. Саме в її образі, музи лінійки, поєднується все те, що зображає настрій нової колекції: легкість, спокусливість бальних танців, динамічність італо-диско, та стиль і тонкий гумор у фільмах італійських режисерів Паоло Соррентіно, Федеріко Фелліні, Марко Феррері.

– Наша команда надихалася виступами Раффаелли Кари, її образами, манерою поведінки на сцені, рухами, поглядами, зачіскою та неймовірною енергетикою, яку через роки можна відчути навіть через екран гаджета, – розповів ексклюзивно Новому каналу Юрій Двіжон.

На головні елементи колекції AMORE MIO Івана Фролова надихнули різні періоди італійської культури. У приталених комбінезонах, боді й корсетах з V-вирізами та у мінісукнях танцювали на вечірках найстильніші зірки італійського шоубізнесу. Луки з асиметричними елементами надають тілу S-подібного силуету, який нагадує скульптури періоду італійського бароко. За задумом Івана Фролова у подвійний смугастий лонгслів поміщається дві людини, що робить його дуже зручним для обіймів.

Одягати та стилізувати лонгслів можна 14-ма різними способами.

Пісню італійською мовою, яка звучить у кампейні, написала українська виконавиця Лілу45. Що цікаво, в основу пісні «Amore и mio» лягла пісня Лілу45 «Твои чувства»:

– Для мене робота над музичною складовою кампейну FROLOV та зйомки в ньому стали дуже цікавим новим досвідом, – поділилася з Новим каналом співачка. – Основою «Amore mio» стала моя пісня «Твои чувства», яка сподобалася Івану, і завдяки якій він звернувся з пропозицією співпрацювати. Але в процесі роботи ми написали італійський текст (що було для мене вперше), поміняли весь саунд-продакшен, додали велику кількість диско-звуків, переробили приспів і отримали абсолютно новий трек. Капсульна колекція і сам кампейн дуже яскраві, сексуальні, цікаві, і їм потрібна була така ж музична підтримка. Я сподіваюся, що я з цим завданням упоралася. Працювати з командою Івана – це величезне задоволення! Я вірю, що це наш перший, але не останній досвід спільної роботи.

Як це часто трапляється, зйомки кампейну проходили практично в екстремальних умовах:

– Знімальний процес проходив в одному з київських концертних залів понад 16 годин, – згадує Юрій Двіжон. – Того дня всередині приміщення було холодніше, ніж на вулиці, і ми дуже вдячні, що попри це дівчата та вся команда працювали дуже професійно!

Що можна сказати, результат однозначно вартий усіх старань команди! Відеокампейн вийшов неймовірно інтригуючим, з заграваючими мотивами італійського диско і чарівною романтичністю.