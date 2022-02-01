Том Холланд – про зйомки у фільмі Uncharted Незвідане

Зірка розповів, як йому далися сцени з трюками у новій стрічці

Вже 10 лютого у кіно стартує показ екш-фільму «Uncharted: Незвідане», у якому британський актор Том Холланд грає головну роль шукача пригод та скарбів Натана Дрейка. У фільмі зірка самотужки виконує складні трюки, заради яких йому довелося пережити немало страху та перебороти себе в акторському плані. Про те, як саме знімалися екшн-сцени, Том Холланд розповів у відео, яке опублікували на YouTube B&H Film Distributions.

«Трюки, що я виконав у фільмі «Uncharted: Незвідане», – наймасштабніші за всю мою акторську кар’єру. Сцену, в якій ми вилітаємо з літака на коробках, знімали близько п’яти тижнів майже щодня. Час від часу мене підіймали на висоту 30 метрів над землею, прикріпивши мене до коробки, що весь час крутилася. А потім я висів, поки мене не скидали. Це було страшно. Але я думаю, що саме цей рівень страху робить сцену більш правдоподібною. Це найважчі екшн-сцени за всю мою кар’єру», – зізнався актор.

Не пропустіть фільм «Uncharted: Незвідане», знятий за мотивами відомої комп’ютерної гри, у кіно з 10 лютого.

Фото: Getty Images

Читай також:

Том Холланд вирушив на пошуки скарбів у трейлері фільму «Uncharted: Незвіданне»

«Тепер це наша спільна історія»: Том Холланд – про роман із Зендеєю