«Ми започаткували український етно-треп»: Слухаємо новий сингл MANDRAGORA від MOLFAR

Спільно із саундпродюсером MORPHOM український виконавець Михайло Безушко (справжнє ім’я MOLFAR, – прим.ред) презентували стильний трек

– «MANDRAGORA – це пісня, яка написана на основі древнього грецького міфу про Селену та Ендіміона. Богиня місяця Селена зустріла в горах пастуха Ендіміона і полюбила його з першого погляду. Щоночі вона приходила до нього разом із місячним сяйвом на вершину гори, тільки там вони могли бачитись завдяки чарам мандрагори, які й до сих пір кличуть в гори закохані пари, – розповідає MOLFAR про свою нову роботу.

Хто такий MOLFAR, читай тут.

Над новим релізом MOLFAR співпрацював разом із відомим музикатном та саунд-продюсером Романом Череновим, більш відомим як MORPHOM. «MANDRAGORA» – перша спільна робота музикантів.

– Над треком ми працювали разом із крутим саунд-продюсером MORPHOM. Завдяки його цікавим ідеям додалось круте звучання живих сопілок в треку і можна сміливо сказати, що ми започаткували український етно-треп, – зазначив співак. – Мені дуже сподобалась така співпраця і MOLFAR зазвучав по новому. Під час роботи над треком, ми хотіли додати магічності у вокалі та аранжуванні, аби підкреслити історію і передати правильну емоцію, думаю, у нас це вийшло.