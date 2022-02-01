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Хворий на коронавірус учасник BTS переніс невідкладну операцію

Хворий на коронавірус учасник BTS переніс невідкладну операцію

Зірка корейського гурту відновлюється після хірургічного втурчання

Учасник магапопулярного гурту BTS Пак Чі-мін переніс термінову операцію. Про це пише видання Rolling Stone з посиланням на заяву лейблу гурту Big Hit Music.

У понеділок, 30 січня, Пак Чі-міна термінового госпіталізували до лікарні зі скаргами на гострий біль у животі. Виявилося, що у хлопця апендицит, тому наступного дня довелося провести операцію. Але це ще не все, у лікарні з’ясувалося, що селебриті захворів і на коронавірус.

Після операції учасник BTS почувається добре, але біль у горлі ще турбує артиста. Тому його вирішили залишити у лікарні на період реабілітації.

«Операція пройшла успішно, Чи-мін відновлюється після процедур», – сказали в Big Hit Music.

Також лейбл додав, що співак не контактував з іншими учасниками гурту — Ві, Чонгуком, Шугою, Джином, РМ та Джей-Хоупом — поки він заразився.

«Компанія вважає здоров’я артистів своїм головним пріоритетом, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти Чиміну в його оздоровленні. Ми також старанно співпрацюватимемо із запитами та вказівками органів охорони здоров’я», – зазначено у заяві.

Фото: Getty Images

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