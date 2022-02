Більше не Atlas Weekend: Нова назва, дата та ексклюзивні подробиці

Організатори популярного музичного фестивалю Atlas Weekend пояснили, чому змінюють фірмовий стиль та назву, скорочують кількість днів та слотів для виступу практично на всіх сценах.

Новина перша: більшість сцен працюватимуть з 17:00

Організатори фестивалю екслюзивно Новому каналу розповіли, що цього року дещо зміниться формат сцен: виступи розпочинатимуться о 17:00, і лише North Stage розпочинатиме роботу з 14:00, як раніше. 2022 року організатори позиціонують North Stage як сцену для молодих артистів. Так, на всіх сценах трохи скоротиться кількість слотів для виступів, і загалом у 2022 році фестиваль триватиме 5 днів, а не сім, але все це робиться для того, щоби створити максимальну концентрацію гарної якісної музики.

Новина друга: нова назва фестивалю Atlas Weekend

Відтепер Atlas Weekend стає фестивалем Atlas. Організатори пояснюють, що причин до зміни назви було декілька.

По-перше, використовувати слово “weekend” вже неактуально, адже фестиваль переріс позиціонування “фестиваль вихідного дня”. У минулому році він тривав цілий тиждень, а в 2022 буде проходити протягом п’яти днів.

По-друге, і артисти, і відвідувачі у розмові та в соціальних мережах вже давно використовували назву “Atlas”, адже так значно коротше і простіше.

По-третє, на це рішення також вплинула тенденція до мінімізації і простоти.

– З кожним роком ми розвиваємось і стаємо більш масштабними. Ми давно зрозуміли, що переросли weekend-ний формат, який був на початку. Ми продовжуємо будувати музичну історію в Україні і плануємо це робити ще крутіше, ніж раніше. Разом із назвою, ми також змінюємо візуальне оформлення. Цього року зупинились на стилістиці коміксів, – коментує засновник та генеральний директор фестивалю Дмитро Сидоренко.

Нагадаємо, цього року фестиваль Atlas відбудеться з 6 по 10 липня 2022 року у Києві на ВДНГ. За традицією, в перший день фестивалю вхід буде вільний для всіх. Цього року на фестивалі заграють: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes та багато інших, чиї імена організатори анонсують згодом.