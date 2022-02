Atlas 2022: Оголосили ім’я нового хедлайнера

Організатори фестивалю Atlas Weekend 2022, точніше від сьогодні Atlas 2022, оголосили нового хедайнера. Ним став музикант Noize MC, який виступав на фестивалі у 2016 році

Відомо, що Noize MC мав виступити на Atlas Weekend у Буковелі у вересні 2021 року, але з особистих причин не зміг приїхати. Тому новина про те, що виступ улюбленого артиста таки відбудеться майже через рік, приємний подарунок на китайський Новий рік для шанувальників творчості Івана Алексєєва (справжнє ім’я Noize MC, – прим. ред)

Виступ Noize MC відбудеться 8 липня!

Вже цього літа ти почуєш головні хіти репера наживо. Будуть тексти, що пробирають аж до кісток, мінорні акорди, качовий біт і відчуття, що всесвіт все-таки нескінченний!

Читай більше про новий формат сцен та таймнгів на фестивалі Atlas 2022 тут.

Нагадаємо, цього року фестиваль Atlas відбудеться з 6 по 10 липня 2022 року у Києві на ВДНГ. За традицією, в перший день фестивалю вхід буде вільний для всіх. Цього року на фестивалі виступатимуть: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes та багато інших, чиї імена організатори анонсують згодом.

