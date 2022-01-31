Принц Гаррі та Меган Маркл звинуватили Spotify у дезінформації про коронавірус

Відома пара називає це причиною того, що вони ще не почали виконувати свої зобов’язання за контрактом із сервісом

Принц Гаррі та Меган Маркл висунули звинувачення платформі Spotify у тому, що вона поширює неправдиву інформацію про COVID-19. Про це пише видання Hello Magazine.

«У квітні минулого (2021) року наші співзасновники почали висловлювати занепокоєння партнерам у Spotify щодо наслідків дезінформації про COVID-19 на платформі. Ми продовжуємо висловлювати нашу стурбованість Spotify, щоб забезпечити внесення змін до платформи», – заявили в компанії принца Гаррі та Меган Маркл Archwell.

Компанія герцогів Сассекських також заявила, що не починала роботу над своїм подкастом для Spotify саме через те, що «працювала над подоланням глобальної кризи дезінформації».

Зараз питання стало гостріше після того, як на Spotify вийшов подкаст Джо Рогана, в якому той поговорив з вірусологом-антивакцинатором Робертом Мелоуном.

«Пара вперше порушила питання про дезінформацію у квітні минулого року і продовжує закликати Spotify викорінити дезінформацію», – сказано в заяві Archewell.

Проти скандального подаксту виступили також і музиканти Ніл Янг і Джоні Мітчелл, які вимагають від Spotify видалити з платформи їхню музику через антивакцинаторські думки Джо Роган. Як повідомляє Variety, в результаті скандалу з подкастом Джо Рогана Spotify вже втратила $2 мільярди своєї ринкової вартості.

Фото: Getty Images

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