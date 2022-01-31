Особисте фото Маші Єфросініної та проблеми в Адель: топ-3 новини шоубізнесу за вихідні (ФОТО)

Що відбулось в українському та світовому шоубізнесі за вихідні (29-30 січня)? Новий канал зараз тобі все розповість! Топ-3 новин шоубізнесу, які стались за вихідні.

Маша Єфросініна показала особисте фото з чоловіком

Маша Єфросіна, ведуча You-tube шоу «Дорослі дівчата», показала особисте фото в своєму Instagram. На ньому вона зображена разом зі своїм чоловіком Тимуром. Щасливе подружжя позує вдома без макіяжу, з келихом вина та з усмішками на обличчі.

– Чесно вирішили з Тимуром хряпнути #попісят, щоб всі нарешті вже були здорові! – підписала допис Маша.

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Шанувальники в коментарях одразу ж занепокоїлись, що ведуча із чоловіком захворіли на гип чи ковід. Проте Маша Єфросініна всіх заспокоїла, вони з родиною здорові.

Адель намагається зберегти чергові стосунки

2019 року співачка Адель пережила складне розлучення з бізнесменом Саймоном Конецкі. Тоді вона розповідала, що розчарувалась у подружньому житті та написала свій неймовірний новий альбом, куда вклала купу болю та своїх переживань.

І здавалось, що на початку 2021 року вона знову отримала шанс на щасливе життя – почала зустрічатись з баскетбольним агентом Річем Полом. Проте американське видання The Sun знову пише про проблеми у її стосунках. Про це журналісти The Sun дізнались від своїх джерел близьких до Адель. За інформацією, після шоу у Лас-Вегасі, яке Адель скасувала через ковід, співачка вирішила не виступати й на BRIT Awards. Причина – проблеми у стосунках з коханим Річем Полом, які тривають вже понад місяць. Якраз час, коли Адель була зайнята своїми концертами, а Річ займався своєї роботою у відрядженнях. Джерело повідомила, що Адель не могла сконцентруватись на підготовці до виступу, адже весь час по телефону скандалила з чоловіком.

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Тож тепер Адель приїхала до будинку бойфренда в Беверлі-Хіллз та намагається налагодити стосунки. Зараз вони проводять час разом. Дуже сподіваємось, що Адель буде щаслива та у неї будуть не тільки сумні пісні.

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Леді Гага показала свій будинок

Співачка Леді Гага не дуже часто викладає фото з особистого життя, яке знаходиться поза об’єктивів камер та фотоапаратів. Проте днями артистка вирішила викласти новий знінок, який зробила в себе вдома, чим порадувала фанатів.

На фото Леді Гага хоч і з макіяжем, проте вдягнута у домашню футботку та короткі шорти. До того ж, на задньому плані видно ще й одну з кімнат її будинку, ймовірніше за все, що це ванна. мармурові стіні, підлога і колони, кришталева люстра, світла софа, душова кабіна та золота ванна – все це можна розгледіти, якщо добре придивитися.

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По зовнішнім та сценічним образам співачки, напевно, можна було сказати й до того, що вона обере якийсь помпезний інтер’єр для свого будинку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Фото – Getty Images

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