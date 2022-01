Крістен Белл вибачилася за свою секс-сцену у новому серіалі Netflix

Селебриті перепросила в обуреного фаната

Американська акторка Крістен Белл вибачилася за свою інтимну сцену у новому серіалі «Жінка в будинку через дорогу від дівчини у вікні», який нещодавно вийшов на Netflix.

Справа у тому, що в серіалі є досить відверта сексуальна сцена за участі Крістен Белл. І один з користувачів Twitter«поскаржився» на те, що йому довелося подивитися таку сцену разом зі своєю родиною.

just watched kristen bell get absolutely RAILED with my girlfriend and my mom in the same room…

— Eric (@NinosGoodTimes) January 30, 2022