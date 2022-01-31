Крістен Белл вибачилася за свою секс-сцену у новому серіалі Netflix

Селебриті перепросила в обуреного фаната

Американська акторка Крістен Белл вибачилася за свою інтимну сцену у новому серіалі «Жінка в будинку через дорогу від дівчини у вікні», який нещодавно вийшов на Netflix.

Справа у тому, що в серіалі є досить відверта сексуальна сцена за участі Крістен Белл. І один з користувачів Twitter«поскаржився» на те, що йому довелося подивитися таку сцену разом зі своєю родиною.

just watched kristen bell get absolutely RAILED with my girlfriend and my mom in the same room… — Eric (@NinosGoodTimes) January 30, 2022

«Щойно бачив, як Крістен Белл займалася сексом у той час, коли я був в одній кімнаті з моєю дівчиною і моєю мамою…» – написав Ерік (ім’я користувача @NinosGoodTimes).

Акторці не залишалося нічого більше, як жартома вибачитися перед фанатом, відповівши на його твіт «хахахаах вибач, чувак».

Фото: Getty Images

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