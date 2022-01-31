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Крістен Белл вибачилася за свою секс-сцену у новому серіалі Netflix

Крістен Белл вибачилася за свою секс-сцену у новому серіалі Netflix

Селебриті перепросила в обуреного фаната

Американська акторка Крістен Белл вибачилася за свою інтимну сцену у новому серіалі «Жінка в будинку через дорогу від дівчини у вікні», який нещодавно вийшов на Netflix.

Справа у тому, що в серіалі є досить відверта сексуальна сцена за участі Крістен Белл. І один з користувачів Twitter«поскаржився» на те, що йому довелося подивитися таку сцену разом зі своєю родиною.

«Щойно бачив, як Крістен Белл займалася сексом у той час, коли я був в одній кімнаті з моєю дівчиною і моєю мамою…» – написав Ерік (ім’я користувача @NinosGoodTimes).

Акторці не залишалося нічого більше, як жартома вибачитися перед фанатом, відповівши на його твіт «хахахаах вибач, чувак».

Фото: Getty Images

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