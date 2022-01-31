Бруклін Бекхем і Нікола Пельц полетять у космос на медовий місяць

Селебриті планують романтік поза межами Землі

Знаєш цю фразочку: я люблю тебе як до Місяця і назад? Схоже, що зіркова парочка Бруклін Бекхема та Нікола Пельц, які одружаться вже 9 квітня 2022 року, зрозуміли її трошки буквально. Адже селебриті зібралися провести свій медовий місяць у космосі! Про це пише видання Daily Mail.

«Їхні заможні друзі створили групу, де обговорюють питання фінансування подарунку молодятам. І його вручення буде одним із головних моментів весільного вечора. Багато гостей у цей день боротимуться за звання «найдивовижнішого подарунка». Один із претендентів — квиток у космос, який справить враження навіть на гостей-мільярдерів», – повідомив інсайдер Daily Mail.

Так, до Місяця парочка не долетить, але у космос злітати – це теж солідно, особливо, якщо врахувати ціну. Вартість мандрівки від компанії Virgin Galactic складе 15 мільйонів гривень. Думаєш, що це таки нереально? А якщо нагадати, що нафтовий магнат і батько Ніколи – Нельсон Пельтц дружить з засновником Virgin Galactic сером Річардом Бренсоном? Отож… Просто уявіть, які фоточки будуть.

Чи полетять Бруклін Бекхем і Нікола Пельц у космос, дізнаємося вже цієї весни після їхнього шикарного весілля.

Фото: Getty Images

Читай також:

Досі шукає себе: Бруклін Бекхем вирішив стати моделлю

Хороші гроші: Девід Бекхем знайшов нову роботу